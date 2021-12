Booster-Impfkampagne an Weihnachten ausgebremst

Viele Impfzentren wollen an Weihnachten schließen

Doch derzeit sieht es nicht danach aus, dass dieser Plan aufgehen könnte. Denn in vielen großen Städten in NRW haben die Impfzentren bereits angekündigt, an den Feiertagen zu schließen. In Köln gilt das beispielsweise für das Drive-in-Zentrum an der Kölnarena sowie die Impfstelle am Gesundheitsamt. Ob sich daran nach der Bund-Länder-Konferenz noch etwas ändern könnte?

Geplant ist in Millionenmetropole bisher nur eine Impfaktion an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr am Kölner Dom neben dem Dreikönigsschrein. Auf WDR-Anfrage teilte die Stadt Köln am Dienstag mit, dass sie in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) jetzt Arztpraxen abfrage, die zusätzlich an den Feiertagen für Impfungen öffnen.

Impfzentrum am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf hat angekündigt, die Impfstellen in der ehemaligen Bücherei und an der Heinrich-Heine-U-Bahn-Station an den Feiertagen zu schließen. Der mobile Impfbus soll ebenfalls im Depot bleiben. Ob sich daran noch etwas ändert? Auch in Düsseldorf wollte man sich zunächst nicht verbindlich äußern.



In Bochum dagegen wollen die städtischen Impfstellen auch an den Feiertagen öffnen - mit Ausnahme vom ersten Weihnachtsfeiertag und von Neujahr.