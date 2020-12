Impfstart in NRW - das muss ich jetzt wissen

Weiter Maske und Abstand - Die große Party wird es nicht geben

Leider erstmal nichts. " Auch Geimpfte sollten sich tunlichst so verhalten, als könnten sie andere anstecken ", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Trotz Impfung müssen in den Heimen weiter Masken getragen und auf Abstand geachtet werden. Die große Party wird es also nicht geben, an den strengen Besuchsregeln wird sich so schnell nichts ändern.

Derzeit ist nämlich noch unklar, ob eine Impfung auch vor Weitergabe des Virus schützt. Daher, so Wieler, müsse man die Corona-Maßnahmen weiterführen. Zumindest bis wissenschaftlich fundierte Daten gesammelt seien.