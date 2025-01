Nachdem am Dienstag die Presse ihre Bild- und Tonaufnahmen vor der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "OVG-Besetzung" eingestellt hat, betritt die Zeugin den Raum. Bilder von ihr sind nicht erlaubt.

"Mein Name ist Katharina Jestaedt, ich bin 55 Jahre alt, mein Beruf ist Beamtin." Das war der Auftakt zu einer rund dreistündigen Befragung durch die Abgeordneten. Drei Stunden, die den weiteren Verlauf des Ausschusses, so viel lässt sich wohl sagen, weiter bestimmen werden. Die Beamtin Jestaedt ist Juristin und Abteilungsleiterin im Innenministerium. Im inzwischen gestoppten Besetzungsverfahren für die Leitung des OVG hatte sie zunächst den Zuschlag der Landesregierung erhalten. Das Verfahren wurde inzwischen neu aufgerollt.

Selbstbewusstes Eingangsstatement

Die Zeugin machte von ihrem Recht Gebrauch, vor der Befragung ein Statement abzugeben. Mit klarer, fester Stimme las sie eine mehrseitige Erklärung vor. Aus Respekt vor dem hohen Amt habe sie sich bislang nicht öffentlich geäußert, das sei ihr nicht immer leicht gefallen.

Sie machte klar, dass sie die Berichterstattung mitunter " ehrenrührig " fand. Zu der vielfach verwendeten Zuschreibung, sie sei eine " Duz-Freundin " von Justizminister Limbach, sagte sie: "Ich bin niemandes Duz-Freundin und Favoritin, das sind Begrifflichkeiten aus einer fernen paternalistischen Zeit." Im Übrigen duze auch der Bewerber Carsten Günther den Minister. Limbach, Jestaedt und Günther kennen sich seit 1999, sie alle duzten sich untereinander.

Schwere Vorwürfe gegen Mitbewerber

Das OVG Münster

Im Verlauf der Befragung durch die Abgeordneten erhob Jestaedt dann schwere Vorwürfe gegen den unterlegenen Bewerber um das OVG-Spitzenamt, Carsten Günther. Er hatte sich juristisch gegen das Besetzungsverfahren zur Wehr gesetzt. Günther habe sich kurz nach der Landtagswahl im Mai 2022 mit einer Bitte an sie gewandt.

Es ging um die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen. In einer Verhandlungsgruppe waren sowohl Innenminister Herbert Reul, also der Vorgesetzte von Jestaedt, als auch der damalige Justizminister Peter Biesenbach. Jestaedt sagte, sie sei von Günther gebeten worden, ihren Einfluss auf Reul geltend zu machen und darauf hinzuwirken, dass die OVG-Besetzung in den Koalitionsverhandlungen angesprochen wird. "Das habe ich mit Befremden wahrgenommen" , sagte Jestaedt, natürlich habe sie Reul nicht angesprochen.