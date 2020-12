Reicht der Corona-Impfstoff für NRW?

Das klingt erst einmal beruhigend, bedeutet aber nicht, dass von Anfang an flächendeckend geimpft werden kann. Denn in einer ersten Lieferung erhält Deutschland nur 400.000 Impfdosen. Diese reichen für 200.000 Personen und sollen auf die 16 Bundesländer verteilt werden.

Wie viele Impfdosen bekommt NRW ?

Als bevölkerungsreichstes Bundesland bekommt NRW auch einen großen Anteil der ersten Lieferung. Das Landesgesundheitsministerium rechnet mit etwa 100.000 Impfdosen. Damit könnten zunächst 50.000 der insgesamt 17,9 Millionen Menschen in NRW geimpft werden.

Was kommt davon in den Kommunen an?

Offenbar nicht besonders viel. Denn die Impfdosen müssen in NRW auf die insgesamt 53 Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Konkret heißt das, dass beispielsweise Köln mit mehr als einer Million Einwohnern zunächst mit nur 2.000 Impfdosen rechnet. Das würde gerade einmal für die ersten vier Altenheime reichen, sagte Jürgen Zastrow von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „ Eine zweite Lieferung ist bisher nicht avisiert. “ Die KV ist für die Impfungen in Altenheimen zuständig, die am 27. Dezember starten sollen.

Aber auch in anderen Großstädten in NRW sieht es nicht besser aus. Düsseldorf rechnet bei der ersten Lieferung mit 1.400 Impfdosen, Essen mit 1.500, Münster mit 658.

Wer wird damit als erstes geimpft?

In seiner Impfstrategie hat das Bundesgesundheitsministerium festgelegt, dass folgende Menschen zuerst geimpft werden sollen:

- Älter als 80 Jahre

- Bewohner von Pflege und Altenheimen

- Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

- Medizinisches Personal u. a. in Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienst