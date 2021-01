Wer am Sonntag einen Spaziergang durch seine Stadt macht, der könnte sich über Licht in leeren Friseursalons wundern. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ruft die Inhaber der Friseursalons dazu auf, 24 Stunden Licht anzulassen - von Sonntagmorgen bis Montagmorgen. Damit will die Innung auf die dramatische wirtschaftliche Situation der Friseur-Betriebe aufmerksam machen. " Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden sichtbar bleiben und geben nicht auf", sagt zum Beispiel die Friseur-Innung Dortmund-Lünen, die sich auch an der Aktion beteiligt.

Kein zufälliges Datum

Seit mittlerweile sechs Wochen machen die Friseure keinen Umsatz mehr. Der Zeitpunkt der Aktion sei bewusst gewählt, denn am 1. Februar hätten die Friseursalons ursprünglich wieder öffnen dürfen. Vor allem viele der Familienbetriebe können die Umsatzverluste nicht mehr überbrücken und stehen vor dem finanziellen Aus. Das Friseurhandwerk kämpft deshalb für eine Wiedereröffnung der Salons am 15. Februar.