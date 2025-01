Im kleinen Nottuln zeigt sich das große Dilemma, in dem viele Kommunen stecken. Die 20.000-Einwohner-Gemeinde will Geflüchteten helfen, aber es fehlt an genügend Wohnraum, um die Menschen unterzubringen. Und der Druck ist groß. Allein im vergangenen Jahr wurden dem Ort in den Baumbergen rund 200 neue Flüchtlinge zugewiesen. Also etwa ein Prozent der Bevölkerung.

Seit Monaten wird deswegen unter anderem eine Tennishalle als Flüchtlingsunterkunft genutzt und eine Sporthalle schon seit September 2022.

Hotel und ehemaliges Heim als Lösung

Die Sporthalle als Notlösung

Doch die Unterkünfte in den Sportanlagen sind eine Notlösung. In der Tennishalle leben zwei Personen in einem nach oben offenen Holzverschlag. Dicht an dicht. Dazu sucht die Gemeinde schon lange eine Alternative. Jetzt wurde ihr das Hotel-Restaurant "Marienhof" zum Kauf angeboten. Und in direkter Nachbarschaft dazu will sie den "Baumberger Hof" mieten. Ein seit langem leerstehendes und heruntergekommenes, ehemaliges Mutter-Kind-Heim. Platz für insgesamt 200 Geflüchtete soll so entstehen.