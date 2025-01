WEITERE NACHRICHTEN

Flugzeug-Unglück in Washington • Bei einem Flugzeugunglück nahe dem Flughafen in Washington ist eine Passagiermaschine mit 64 Menschen an Bord in der Luft mit einem US-Militärhelikopter kollidiert. Laut Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Maschine des Typs Bombardier CRJ700 von American Airlines, die aus dem Bundesstaat Kansas gekommen sei. Die Airline teilte dem Sender CNN mit, an Bord hätten sich 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder befunden. Laut dem Sender CBS wurden in den ersten Stunden nach dem Unglück 18 Leichen geborgen - die Zahl könnte noch steigen.

Andreas Wolf kann das Spiel nicht retten

Deutsche Handballer ausgeschieden • Heimflug statt Halbfinale: Für die deutschen Handballer ist der Traum von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren nach einem Thriller ohne Happy End geplatzt. Trotz einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit und eines überragenden Torhüters Andreas Wolff verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das Viertelfinale gegen Portugal mit 30:31 (26:26, 9:13) nach Verlängerung und schied aus.

Angepasstes Mutterschutzgesetz wird verabschiedet • Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt haben, sollen künftig Anspruch auf Mutterschutz haben. Der Bundestag will heute nach einer fraktionsübergreifenden Einigung ein angepasstes Mutterschutzgesetz verabschieden. Damit werde den körperlichen und seelischen Belastungen von Frauen besser Rechnung getragen, hieß es.

Schüsse in Köln • In Köln-Ostheim ist am Abend der Kassierer eines Kiosks angeschossen worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt derzeit nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der unbekannte Täter sei auf der Flucht. Er trägt dunkle Kleidung. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.

Champions League: Deutsche Vereine weiter • Bayern München und Borussia Dortmund haben gestern in der Champions League ihre Pflichtaufgaben gegen Slovan Bratislava (3:1) und Schachtar Donezk (3:1) jeweils souverän gelöst, müssen nun aber dennoch durch die Play-offs. Auch Bayer Leverkusen (2:0 gegen Sparta Prag) zeigte keine Schwäche und steht im Achtelfinale. Am Abend wurde bekannt: Niko Kovac wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund: