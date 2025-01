US-Superstar SZA wirbt für Gartenbauer aus Heinsberg

Auf dem ziemlich freizügigen Foto trägt die 35 Jahre alte R&B -Sängerin aus St. Louis in Missouri ein Shirt mit der Aufschrift "Zaun – Garten – u. Landschaftsbau Manfred Fell Heinsberg". Seit der Veröffentlichung am Dienstag ist Firmenchef Manfred Fell ein gefragter Mann - auch weil sich viele der 22 Millionen Follower der Sängerin fragten, welche Beziehung der Star zu dem mittelständischen Betrieb hat. Offenbar war es aber nur ein glücklicher Zufall, der die Heinsberger Firma in die Schlagzeilen gebracht hat. " Es ist schon krass, was heute mit Medien möglich ist ", sagte Fell dem WDR am Mittwoch.

Trikot stammt aus den 90ern

Das Fußball-Trikot habe seine Firma in den 1990er-Jahren für Spiele in der Kreisliga anfertigen lassen, erinnert sich Fell. Wie das gute Stück in die USA gekommen sei - da habe er keine Ahnung. Er habe sogar versucht, Kontakt zu SZA aufzunehmen und die Frage zu klären. Bisher ohne Erfolg.