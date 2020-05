Frauen als Verlierer der Corona-Krise?

Wie fühlt sich das für die betroffenenen Frauen an?

Jessica Henning ist Reiseverkehrskauffrau in Düsseldorf und arbeitet derzeit aufgrund von Kurzarbeit nur noch 20 Prozent. Das bedeutet: Sie hat 400 Euro netto weniger im Monat.

Jessica Henning, Reiseverkehrskauffrau aus Düsseldorf

" Es ist ziemlich schwierig. Gerade mit der Miete in Düsseldorf. Und ohne die Unterstützung meiner Eltern würde es ziemlich düster aussehen mit 400 Euro weniger im Monat. Man fragt sich halt: Wie lange soll man das noch durchhalten?"

Warum sind gerade Frauen von der Corona-Krise betroffen?

" Die Corona-Krise zeigt, dass wir es in der Gleichberechtigung noch nicht so weit gebracht haben. Sobald die hart erkämpfte Infrastruktur nicht zur Verfügung steht, fallen wir zurück in alte Muster. “ Maria Wersig ist Professorin für Sozialwissenschaften an der FH Dortmund und Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds.

Maria Wersig - Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds

" Die Krise wirkt wie ein Brennglas. Die bestehenden Ungleichheiten, die wir sowieso haben in der Gesellschaft, die sehen wir jetzt nochmal verstärkt. "

Welche Vorschläge gibt es, die Situation zu verbessern?

Die Grünen im Europaparlament fordern in einer Petition an die Europäische Kommission, dass mindestens die Hälfte des Konjunktur- und Aufbaufonds für Beschäftigung und Förderung der Rechte von Frauen ausgegeben wird. Abgeordnete Terry Reinke hat die Petition ebenfalls unterschrieben.

Terry Reinke, EU-Abgeordnete der Grünen