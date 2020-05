Kinderbetreuung: Eltern fürchten Dauerstress bis in den Herbst

Am Wochenende machten die Betroffenen ihrem Ärger Luft: Am Sonntag (10.05.2020) demonstrierten Eltern in Düsseldorf, Bonn und Köln gegen die Pläne der Landesregierung. In Münster hatte es am Samstag (09.05.2020) bereits eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Die Aussicht, erst im Herbst zum Regelbetrieb in den Kitas zurückzukehren, sei für berufstätige Mütter und Väter nicht akzeptabel.