Debatte um Maskenpflicht an Schulen

Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben den Angaben zufolge eine solche Maskenpflicht bereits eingeführt. Am Montag startet das neue Schuljahr zunächst in Mecklenburg-Vorpommern, in Hamburg am Donnerstag. Wenig später folgen Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Stand: 02.08.2020, 17:18