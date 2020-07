Wieder Partys ohne Abstand in NRW - viele zeigen sich uneinsichtig

In der Nacht ist die Polizei im Rheinland wieder auf einige uneinsichtige Menschen getroffen. Obwohl Abstand-Halten in Coronazeiten immer noch oberstes Gebot ist, müssen Polizei und Ordnungskräfte offenbar jedes Wochenende eingreifen, wenn sich Menschen draußen in großen Gruppen treffen - so wie am Freitag (03.07.2020) in Düsseldorf, Köln und Bonn.

Auseinandersetzungem am Düsseldorfer Burgplatz

In den vergangenen Wochen ist die Düsseldorfer Altstadt immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Dort ist der Burgplatz samt Freitreppe ein Hotspot für feiernde Gruppen. Zusammen sitzen, trinken, Musik hören - von Abstand keine Spur.

Auf der Treppe wurden zwar Abstandsstreifen aufgemalt, doch die interessieren offenbar nur kurzfristig. Zum Beispiel, wenn die Polizei vor Ort eine Durchsage macht.