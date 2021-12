Ein Jahr nach der ersten Impfung - eine Corona-Chronologie

Im Essener Gruga-Park gibt es Public Viewing

11. Juni: Der Sommer naht, die Temperaturen steigen. Mit Beginn der um ein Jahr verschobenen Fußball- EM verbreitet sich das trügerische Gefühl einer Entspannung der Lage. Auf massiven Druck der Uefa dürfen überall in Europa Fans in die Stadien. In NRW gibt es Public Viewing unter Corona-Bedingungen.

27. Juni: Mit 41 neu infizierten Personen wird die niedrigste Zahl an Neuinfektionen in NRW gemeldet.

Sommer 2021: Überall im Land wird geimpft. Die Nachfrage ist zunächst größer als das Angebot, es gibt lange Wartelisten für den Piks in den Oberarm. Die Delta-Variante des Coronavirus ist mittlerweile auch hierzulande dominant. Trotz aller Auflagen und Einschränkungen hellt sich die allgemeine Stimmung auf.

Die Maske wird auch in der Klasse zur Gewohnheit

18. August: Zum Start ins neue Schuljahr setzt die zuständige Ministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) auf Präsenzunterricht. Es gilt Maskenpflicht. In Falle einer Infektion sollen nicht mehr ganze Schulklassen in Quarantäne, sondern nur noch unmittelbare Sitznachbarn in der Klasse.

8. September: Laut Robert Koch Institut (RKI) offizieller Start der Auffrischungs-Impfungen ("Booster") in NRW, und das gleich in 42.776 Fällen. Tatsächlich haben die niedergelassenen Ärzte aber wohl schon Ende August in Pflegeeinrichtungen damit begonnen. Da wurden sie allerdings noch nicht vom RKI erfasst.

Anfang Oktober: Unter Auflagen dürfen in NRW Clubs wieder öffnen. Der Widerspruch zwischen allgemeiner Stimmung und tatsächlicher Infektionslage wird im Herbst zunehmend größer.

28. Oktober: Schulministerin Gebauer hebt die Maskenpflicht auch am Sitzplatz in den Unterrichtsräumen auf. Sie spricht von einem " verantwortbaren Schritt " - doch die Entscheidung stößt bei vielen Schülern, Eltern und Lehrern auf Unverständnis und Kritik.

50.000 Fans im Stadion - nicht alle tragen Masken

11. November: In Köln starten zehntausende Menschen in dichtem Gedränge in die Karnevalssession. Am 27. November empfängt der FC in der Fußball-Bundesliga vor über 50.000 Zuschauern Gladbach zum Derby. Die Bilder feiernder Jecken und jubelnder Fans im ausverkauften Stadion lösen deutschlandweit Fassungslosigkeit aus.