Corona-Impfung: Der Impf-Marathon in NRW läuft

Ein mobiles Team hat damit begonnen, die Bewohner sowie die Beschäftigten des St. Josef-Stifts in Emsdetten zu impfen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) war beim Start dabei: " Quasi in meiner Heimat ", wie er sagte. Er empfinde große Dankbarkeit, dass die Wissenschaft in der Lage war, innerhalb von zehn Monaten einen Impfstoff zu entwickeln.

Die 2.300 Altenheime in NRW hätten nun eine hohe Priorität. Dort lebten 175.000 Menschen und noch einmal soviele würden dort arbeiten. Nun würden jede Woche 140.000 Impfdosen erwartet, von denen nur 70.000 verimpft werden könnten, da die Hälfte für die zweite Impfung in vier Wochen zurückgelegt werden müsse. " Daher weiss man, dass die Dosen in den Monaten Januar und Februar dafür draufgehen, um zunächst überhaupt die Altenheime zu versorgen ", so Laumann.

Impfbereitschaft in Altenheim bei 95 Prozent

Die 87-jährige Edeltraut Jäger möchte mit ihrer Impfung ein Zeichen setzen.

In dem Heim St. Josef-Stift leben 114 Bewohner. 17 Menschen waren dort im Frühjahr im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. " Der Schock sitzt noch tief ", saget der Vorstand Peter Eckhardt am Sonntag. Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern liege bei 95 Prozent. Die Erste in Emsdetten war die 87-jährige Edeltraut Jäger. " Sie möchte ein Zeichen setzen, möchte andere auch motivieren ", sagte Eckhardt.

" Das Impfen ist der schönere Teil der Pandemie ", sagte Gesundheitsminister Laumann. " Ich gehe davon aus, dass wir noch einige Wochen sehr hohe Infektionszahlen haben werden. " Und nur mit dem Impfen könne man das Virus so eingrenzen, dass man mit dem Virus besser leben können, als in den letzten zehn Monaten.

10.000 Impfdosen für den Auftakt

Die groß angelegte Impfaktion ist am Sonntag überall in Nordrhein-Westfalen angelaufen. Landesweit stehen für den Auftakt knapp 10.000 Impfdosen zur Verfügung. Bewohner und Personal in Alten- und Pflegeheimen werden als Erstes die Impfungen bekommen. Wo jetzt wann geimpft wird, wird in den Städten und Kreisen organisiert. Sie bekommen jeweils 180 Impfdosen. Mobile Teams sind in den Pflegeeinrichtungen gestartet.

95-Jährige ist der erste geimpfte Mensch in NRW

Erste Corona-Impfung in NRW: Erika Löwer im Marienheim in Siegen.

Im Marienheim in Siegen war Erika Löwer die Erste, die am Sonntag die Impfung in NRW erhielt. Dort war der Impfstoff schon am frühen Morgen angekommen. "Was sein muss, muss sein", so die 95-Jährige. "Wenn es denn dann besser wird, dann muss das doch sein..."

Empfindlicher Stoff

Der Impfstoff ist am Sonntag direkt zu den einzelnen Einrichtungen gebracht worden. In den einzelnen Kommunen sind es häufig zwei Einrichtungen, die die allererste Lieferung des Impfstoffes erhalten. Der Impfstart ist eine logistische Herausforderung, denn das Mittel von Biontech und Pfizer ist sehr temperaturempfindlich, muss kühl gelagert und schnell verimpft werden - innerhalb von sechs Stunden.