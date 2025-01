Wedding Cake, Banana Purple Punch oder Gorilla Cookies - was erstmal klingt wie die Namen von amerikanischen Süßigkeiten, sind in Wirklichkeit die Sorten von Cannabis-Arten.

Und diese Pflanzen konnten unter anderem jetzt zum ersten Mal beim eingetragenen Cannabis-Verein "Layf e.V. " in Münster geerntet werden. Über 100 Mitglieder hat der Verein bereits.

Mit dem "grünen Gold" wird behutsam umgegangen

Ein ehemaligee Schweinestall in Münster wurde vom Verein zur Plantage umgebaut. Alles wirkt steril wie in einem Labor: Sicherheitsanzüge, Masken, Handschuhe.

Die Blüten sind der wertvollste Bestandteil der Pflanze.

Mit kleinen Scheren entfernen Sören H. und sein Kollege die Blätter an jeder einzelnen Pflanze. Denn: Obwohl beim Wort "Cannabis" vielen direkt das Blatt der Planze in den Kopf kommt, sind die Blüten das Wertvolle. Und auch das, was das berauschende THC beinhaltet.

Nach dem groben Abschneiden der Blätter werden die Pflanzen kopfüber und mit dem entsprechenden Abstand an Leinen aufgehangen. Dort bleiben sie dann rund eine Woche hängen, um zu trocknen.

Nach dem Trocknen geht es in den Versand

" Es ist schon cool. Drei Monate, die man gewartet hat vom Samen bis jetzt zum Erntezeitpunkt. Es fühlt sich kurz und lang gleichermaßen an. “, sagt Sören H. Nach dem Trocknen werden die Blüten vom Stiel abgeschnitten und kommen in einen sogenannten "Trimmer".

Dieser erinnert an eine Wäschetrommel. In ihm werden die Pflanzen so lange herumgewirbelt, bis auch das letzte Blättchen von der Blüte getrennt ist. Die sauberen Blüten kommen dann nochmal für die letzte Phase in eine große Plastiktüte, in der sich das Aroma nochmal weiterentwickeln soll bis zum Versand.