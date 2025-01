Ist Trumps Ausstieg das Ende des Abkommens?

WDR-Wissenschaftsjournalist Lorenz Beckhardt

" Nein, das Pariser Abkommen ist ein auf Jahrzehnte angelegter Prozess, der auch nach Trumps zweitem Ausstieg aus dem Abkommen weitergehen wird ", sagt Lorenz Beckhardt. Aber es sei ein Rückschlag angesichts der wenigen Zeit, die bleibe. " Denn wir hatten gerade das erste Jahr global dauerhaft über 1,5 Grad Erderwärmung und müssen bald den Scheitelpunkt der Treibhausgas-Emissionen erreichen, wenn die ehrgeizigsten Ziele des Abkommens noch eingehalten werden sollen. "

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch

Auch Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch, betont: " Trump und seine Regierung werden sicherlich die Dynamik der Energierevolution in den USA in gewissem Maß abbremsen. Aber noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Energieform so schnell gewachsen wie jetzt die Erneuerbaren Energien. Die Regierung Trump kann diesen Trend wohl verlangsamen, aber nicht aufhalten. "

Werden andere Staaten den USA folgen?