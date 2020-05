Grundschulen in unmittelbarer Nähe der Neuinfektionen

Alle drei Grundschulen in Hochfeld bleiben zunächst geschlossen. An Grundschulen könne zum einen nicht so sehr auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet werden, erläutert Ralf Krumpholz, Dezernent für Integration und Gesundheit in Duisburg. Zum anderen befänden sie sich in unmittelbarer Nähe der Neuinfektionen.

Tests könnten ausgeweitet werden

Drei mobile Test-Teams sollen nun bis Freitag (15.05.2020) bei allen Grundschülern Rachenabstriche machen. Die Stadt Duisburg erwägt, die Tests auf Schulen in anderen Stadtteilen auszuweiten, dazu werden noch die Test-Ergebnisse abgewartet, die am Wochenende vorliegen sollen.