Drei Monate Maskenpflicht in NRW: Chronologie der Ereignisse

In den vergangenen Monaten änderten Virologen, Politiker und Institute mehrfach ihre Meinung über die Masken bis zur Einführung vor drei Monaten.

Januar 2020: Masken sind "unsinnig"

"Akt der Höflichkeit"

Die Nachfrage nach Atemschutzmasken in Apotheken steigt. Das Robert Koch-Institut ( RKI ) und die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) empfehlen für die allgemeine Bevölkerung ausdrücklich keine Masken. RKI -Vizepräsident Lars Schaade, sagt, dass es in Asien "in gewisser Weise ein Akt der Höflichkeit" sei, als Kranker einen Mundschutz aufzusetzen.