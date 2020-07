Corona: Wann kommt die zweite Welle?

Ob NRW bereits am Anfang einer zweiten Welle von Corona-Neuinfektionen steht, lässt sich schwer beurteilen. " Ob eine zweite Welle kommt oder nicht, kann keiner wirklich sagen ", sagte WDR -Gesundheitsexperte Doc Esser am Montag (27.07.2020). Allerdings sollten wir alle davon ausgehen, so sein Rat.

Leichter Anstieg - vor allem im Ruhrgebiet

Das Gesundheitsministerium beobachtet in den vergangenen drei Wochen wieder einen leichten Anstieg der Neuinfektionen. Wie ein Ministeriumssprecher am Montag dem WDR mitteilte, ist im Bundesvergleich vor allem die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in NRW sichtbar erhöht. Das ist der Wert, der nicht über 50 steigen darf, da ansonsten erneute Beschränkungen für die Region drohen. Der Wert zeigt, wieviele Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen neu erkrankt sind. Schwere Verläufe oder gemeldete Todesfälle seien aber bisher konstant, so der Ministeriumssprecher.