Umluftbetrieb plus körperliche Anstrengung sind Covid-Risikofaktoren

WDR: Was ist Ihr Vorschlag: Wie muss die Raumluft erneuert werden?

Exner: Ähnlich wie in Flugzeugen: Wenn es technisch nicht anders geht, sollte man Hochleistungsfilter einsetzen oder die Raumluft dezentral erfassen und in mobilen Luftreinigungssystemen aufbereiten. Dabei wird Luft über sehr feinporige Filter geführt, die in der Lage sind, Viren aus der Raumluft heraus zu filterten.

WDR: Im Zerlegebetrieb bei Tönnies wird schwer gearbeitet. Welche Rolle spielt körperliche Anstrengung bei der Virusübertragung über längere Strecken?

Exner: Körperliche Anstrengung spielt nach den ersten Erkenntnissen eine wichtige Rolle. Je mehr Luft Sie in die Lungen hineinpumpen und wieder ausatmen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie virusgeladene Luft einatmen und auch wieder abgeben.

In Räumen, in denen viele Menschen hart körperlich arbeiten - also nicht am Schreibtisch sitzen - oder Sport treiben, ist aus dem Raum in den Raum rückgeführte Umluft ein Risikofaktor. Wenn die Raumluft dagegen mit 100 Prozent Frischluft erneuert wird, ist das sehr gut.