Corona-Lockerungen: Nur vereinzelte Verstöße an Pfingsten in NRW

Viel zu tun in der Düsseldorfer Altstadt

Die Düsseldorfer Polizei hatte in der Altstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag "relativ viel zu tun" , wie eine Sprecherin sagte. Mehrere größere Gruppen von vor allem jungen Leuten seien aufgelöst worden.

Auch sei die Rheintreppe am zentralen Burgplatz geräumt worden. Am Samstag sei die Innenstadt recht voll gewesen, in der Nacht zu Sonntag habe es im Ausgeh-Viertel aber weniger Vorfälle gegeben.

Die "Rheinische Post" zitierte einen Altstadt-Türsteher mit Blick auf den Samstagabend mit den Worten: "Anfangs waren die Leute noch vorsichtig. Jetzt ist es vielen egal."

Aggressive Stimmung in Köln

Auch in Köln griff das Ordnungsamt vermehrt bei größeren Gruppen Jugendlicher oder junger Erwachsener ein, die sich nicht an die Schutzregeln hielten. Das Ordnungsamt teilte mit, "dass einige die Maßnahmen des Infektionsschutzes kaum noch ernst nehmen" .

Es herrsche außerdem eine "aggressivere Stimmung" als zu Beginn der Corona-Einschränkungen. Insgesamt habe es von Freitag bis Sonntag 108 Verstöße gegen die Regeln gegeben.

Laschet verbreitet Optimismus