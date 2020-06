Reproduktionszahl gestiegen: Was bedeutet das?

WDR: Welchen Zeitpunkt gibt der Wert wieder?

Sartori: Die R-Zahl bezieht sich ungefähr auf die Situation vor ein bis zwei Wochen. Man erhält die Daten immer mit einer Verzögerung und kann daher auch nur mit einer Verzögerung reagieren.

WDR: Hängt die gestiegene Reproduktionszahl mit den Lockerungen zusammen?

Sartori: Das lässt sich noch nicht genau beantworten. Aber wahrscheinlich ist die gestiegene R-Zahl mit verschiedenen Ausbrüchen in Verbindung zu bringen, die es zum Beispiel in Schlachthöfen, nach einem Gottesdienst in Frankfurt/Main oder bei einer Feier in einem Restaurant in Leer gab. Da wir gerade so niedrige Fallzahlen hatten, schlagen solche Ereignisse sehr stark zu Buche.

WDR: Mit Blick auf die Verstöße: Wurden mit den Lockerungen falsche Botschaften gesendet?

Sartori: Problematisch bei den Lockerungen ist, dass die Bundesländer doch sehr unterschiedlich agieren und sich nicht einmal an einen gemeinsamen Zeitplan gehalten haben. Da ist bei einigen Leuten offenbar der Eindruck entstanden, es sei ohnehin alles egal.

Aber das Virus ist immer noch da. Es ist wichtig, weiterhin vorsichtig zu sein - wenn man nicht will, dass alles wieder rückgängig gemacht werden muss.

Aber man muss auch sagen: Bei Treffen draußen ist das Infektionsrisiko geringer als in geschlossenen Räumen. Aber auch dort kann man sein Gegenüber per Tröpfcheninfektion anstecken, wenn man sich nicht an den Mindestabstand hält.

WDR: Wie groß ist die Gefahr, dass viele Menschen Corona nicht mehr so ernst nehmen?

Sartori: Was wir an Pfingsten erlebt haben, deutet ein wenig in diese Richtung. Auch weil die Infektionszahlen niedrig sind und es bei uns in den Krankenhäusern keine Situation wie zum Beispiel in Italien gab.

WDR: Droht eine zweite Infektionswelle?

Sartori: Das kann keiner vorhersagen. Das hängt auch davon ab, wie nachlässig oder nicht sich jeder einzelne verhält.

Das Interview führte Dominik Reinle.