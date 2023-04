Mit welchem Corona-Impfstoff wird jetzt geimpft?

Am Anfang der Impfungen hatte man einen Impfstoff verabreicht, der auf eine frühe Variante des Coronavirus eingestellt war. Später kam ein Impfstoff dazu, der zusätzlich Merkmale von Omikron enthält.

In Europa sind zur Grundimmunisierung bisher nur die ersten Impfstoffe zugelassen, die also nicht an Omikron angepasst sind. Die an Omikron angepassten Impfstoffe sind zur Auffrischung zugelassen.

In den USA hat man inzwischen ganz auf die neueren Impfstoffe umgestellt. Möglicherweise wird das in Europa bald auch so sein.