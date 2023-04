WHO: Corona-Impfung hat viele Leben gerettet

Andererseits sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund drei Jahren in der WHO-Region Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19 gestorben. Nicht genannt werden zudem Zahlen zu möglichen Impfnebenwirkungen.

WHO arbeitet an weiteren Zahlen

Für die Auswertung spielten diese Zahlen keine Rolle. An einer abschließenden Auswertung arbeitet die WHO aber noch. Sie soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.