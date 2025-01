Die Stadt Bochum und der Kreis Recklinghausen gehören zu den Orten in NRW, in denen die neue digitale Patientenakte eingeführt wird. Im Bereich Westfalen-Lippe sind rund 70 Arztpraxen an der Pilotphase beteiligt. Auch Krankenhäuser nehmen teil. Die Kinderklinik Datteln führt die digitale Patientenakte als eines der ersten Krankenhäuser ein.

"Ich bin vom Nutzen der elektronischen Patientenakte überzeugt. Sie wird viel Papier sparen und eine bessere Behandlung der PatientInnen ermöglichen" , sagt Daniela Aufermann. Sie ist Medizin-Informatikerin und für die Digitalisierung in der Vestischen Kinderklinik in Datteln zuständig. Konkret werden in der Kinderklinik in den kommenden Tagen die ersten Befunde von Patienten in die Akten eingepflegt, sofern vorher bei den Krankenkassen kein Widerspruch eingelegt wurde.