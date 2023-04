Warum eine Corona-Impfung in Westfalen kostenlos ist und im Rheinland nicht

Ob man in NRW eine Corona-Impfung selbst zahlen muss, hängt derzeit davon ab in welchem Landesteil die Praxis des eigenen Hausarztes liegt. In Westfalen-Lippe haben sich Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen jüngst auf eine neue Honorarvereinbarung verständigt, im Rheinland dagegen wird noch verhandelt.

Notwendig sind die Neuregelungen, weil am 7. April die Impfverordnung des Bundes ausgelaufen ist, mit der der Bund dem Arzt eine Corona-Impfung mit 28 Euro honoriert hatte.

Rheinland: Ärzte fordern höhere Honorare

Im Rheinland konnten sich Ärzte und Kassen bisher nicht auf eine neue Vergütungsregelung einigen, mutmaßlich wegen hoher Forderungen der Ärzte. " Mit Blick auf die immensen Kostensteigerungen der Praxen, vor allem bei Energie und Personal, werden wir uns mit Nachdruck für eine leistungsgerechte und faire Vergütung einsetzen. Ärztliche Leistungen sind mit uns nicht zum Dumpingpreis zu haben ", betont Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.

Für die Patienten hat das hat zur Folge, dass die Hausärzte in Nordrhein die Corona-Impfung zunächst privat in Rechnung stellen sollen - auf Basis der Gebührenordnung für Ärzte. Patienten sollen die Vorleistung dann aber nach einer Einigung von ihrer Kasse vollständig zurückerstattet bekommen. Das bestätigte ein Sprecher des NRW -Ersatzkassenverbandes auf WDR -Anfrage. Die Honorarverhandlungen sollen kommenden Mittwoch (19.04.) weitergehen.

Westfalen: Impfung bleibt weiter kostenfrei

In Westfalen-Lippe bleibt Patienten eine umständliche Kostenerstattungs-Prozedur dagegen erspart. Hausärzte bekommen eine Corona-Impfung ab sofort aber nur noch mit 15 Euro von der Krankenkasse erstattet. Die Regelung gilt vorerst bis Ende des Jahres.

Impfpass mit drei eingetragenen Corona-Impfungen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass bis zur nächsten Impfsaison im Herbst auch im Rheinland eine Einigung über die Impfvergütung gefunden wird. Patienten können also damit rechnen, dass die Kosten für eine Corona-Impfung künftig von ihren Krankenkassen zumindest teilweise übernommen werden.