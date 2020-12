Schnelltests: Lehrkräfte und Erzieherinnen sollen sich selbst testen

Morgen soll eine neue Verordnung in Kraft treten, nach der Lehrerkräfte sowie Erzieher und Erzieherinnen sich selbst auf das Coronavirus testen dürfen. Sie sollen geschult werden, wie genau sie einen Schnelltest bei sich selbst machen können.

NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) sagte WDR 2, dass das Ministerium dabei sei, das Ganze zu organisieren: "Wir werden heute mit der Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) und mit dem Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) besprechen, wie wir in NRW damit umgehen." Die Tests müssten aber noch besorgt werden, dämpfte Laumann Hoffnungen auf baldige Schnelltests in Schulen.

Bund und Länder hatten Ende November entschieden, dass Schüler nicht wie bisher 14 Tage in Quarantäne geschickt werden sollen, sondern nur noch fünf Tage und dann am fünften Tag mit einem Schnelltest getestet werden sollen, denn die Zahl der Schüler und Schülerinnen in Quarantäne ist in den letzten Wochen immer weiter angestiegen. Bisher sind Schnelltests in NRW hauptsächlich in Pflegeheimen und Krankenhäusern zum Einsatz gekommen.