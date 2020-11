Sichere Schulen trotz Corona: Das machen andere Bundesländer anders

Überall in Deutschland gibt es unterschiedliche Strategien, wie genau mit Corona-Infektionen in der Schule umgegangen wird. Eine kleine Übersicht.

1. Schnelltests für Schüler

In Hamburg-Harvestehude wurden kürzlich 1.200 Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte zum Massen-Schnelltest einbestellt. An einer Schule hatte es 13 bekannte Corona-Fälle gegeben, jetzt wollte die Schulleitung schnell wissen, wie viele unbemerkte Fälle es noch gab. " Ich bin selbst aus der Risikogruppe, weil ich Asthmatikerin bin, ich würde gerne wissen, wie viele Fälle es wirklich gibt ," lobte eine Schülerin die Strategie.

Das Ergebnis: Mehr als 40 bisher unentdeckt infizierte Schüler. Solche Corona-Schnelltests, die schon nach 20 Minuten ein Ergebnis zeigen, werden in NRW bisher nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt. In NRW erführen viele Schulleitungen tagelang oder gar nicht, wenn Schüler positiv getestet wurden, so die Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen.

2. Testpflicht für Schüler in Quarantäne

In Bayern werden Schüler in Quarantäne immer getestet. In NRW werden teilweise werden noch nicht mal Sitznachbarn positiver Fälle getestet, sondern stattdessen pauschal 14 Tage in Quarantäne geschickt. So fällt eine Infektion unter Umständen erst auf, wenn die Eltern Symptome entwickeln, weil Kinder besonders häufig symptomlos infiziert sind.