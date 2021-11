Corona-Welle: Volle Innenstädte trotz Diskussion um Kontaktbeschränkungen

Sozialpsychologe: Geimpfte fühlen sich sicher

Der Sozialpsychologe Rolf van Dick befürchtet, dass ein konsequente Reduzierung der Kontakte nur mit Hilfe strenger Regeln zu erreichen ist. Große Teile der Bevölkerung hätten den Ernst der Lage zwar erkannt, "v iele Menschen, die geimpft sind, fühlen sich dadurch aber so sicher, dass sie sich nicht mehr so streng an solche Maßnahmen halten ", so van Dick.

"Der Mensch neigt dazu, sich selbst zu überschätzen." Prof. Dr. Rolf van Dick, Leiter der Abteilung Sozialpsychologie an der Goethe-Universität (Frankfurt a. M.)

Dass viele Menschen dieses Sicherheitsgefühl haben, sei verständlich, sagt van Dick. " Schließlich wird ihnen immer wieder erklärt, dass eine Impfung sie vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung schützt ", sagt der Sozialpsychologe. " Auch um sie zu motivieren, sich impfen zu lassen. "

Volle Einkaufsstraßen trotz hoher Sieben-Tage-Inzidenz

Sichtbar wird dieses Verhalten derzeit auch in den Innenstädten in NRW. Nach Informationen aus dauerhaften Passantenzählungen des Kölner Dienstleisters "Hystreet", der mittels Laserscannern die Besuchsfrequenzen in Innenstädten misst, waren am Donnerstag, Freitag und Samstag vergangener Woche durchschnittlich rund 25 Prozent mehr Menschen in den Innenstädten mehrerer großer NRW-Städte unterwegs als gewöhnlich.

Wirft man einen Blick auf einzelne Einkaufsstraßen in der vergangenen Woche, wird die Zunahme bei den Passantenzahlen noch deutlicher. Und diese Zahlen könnten am heutigen Black Friday noch einmal steigen.