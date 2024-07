Brandserie in Wermelskirchen

Die Wermelskirchener Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen zu einem folgenreichen Großeinsatz ausgerückt. An verschiedenen Orten in der Innenstadt brannten Müllcontainer, in denen sich Papier befand. An vier Brandorten gelang es den Einsatzkräften, die Feuer rechtzeitig zu löschen, bevor sie auf die angrenzenden Häuser übergreifen konnten. In einem Kulturzentrum hatten sich die Flammen schon auf das Dach ausgebreitet. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Feuerwehr rettet die Bewohner ins Freie

In dem Kulturzentrum „Kattwinkelsche Fabrik“ ist neben Gastronomie und der Stadtbibliothek auch eine Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Deren Bewohner konnten die Einsatzkräfte, die mehrere Stunden im Dauereinsatz waren, rechtzeitig ins Freie bringen. Derweil bereitete sich das Feuer im Dachboden aus. Die Feuerwehr musste große Teile der Dachverkleidung aufreißen, um an die Glutnester zu kommen. Erst gegen Mittag gelang es den Einsatzkräften, den Brand vollständig zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Bewohner sind knapp an Katastrophe vorbeigeschrammt

Viele Wermelskirchener, vor deren Haustür es gebrannt hatte, waren geschockt. An zwei Wohnhäusern hatte bereits die Außenfassade gebrannt. In der Oberen Remscheider Straße hatte eine Zeitungsausträgerin den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert und so Schlimmeres verhindert. Laut Feuerwehr fehlte nicht mehr viel und es hätte in einer Tragödie geendet. An dem Mehrfamilienhaus war schon die Wärmeisolierung entflammt.

Mutmaßliche Brandstiftung denkbar

Weil die Brände kurz hintereinander und allesamt im Innenstadtbereich ausgebrochen sind, ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Bereits kurz, nachdem die Containerbrände gelöscht waren, nahmen die Ermittler die Personalien von Personen auf, die sie in der Nähe antrafen. Die Polizei betonte allerdings, dass es bislang noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter gebe.