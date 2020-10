Experten: Menschen brauchen einheitliche Corona-Regeln

Diese Hoffnung teil van Dick nicht. " Es gibt nur zwei Dinge, die dazu führen, dass Menschen persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen ", so der Sozialpsychologe, " persönliche Betroffenheit und die Androhung von Strafen ". Bei einem Besuch in Italien habe er gesehen, wie viele Menschen sich dort an die Maßnahmen hielten. " Das hängt auch damit zusammen, dass viele Todesfälle in der eigenen Familie erlebt haben ", sagt van Dick.