Rund 1.000 Menschen haben sich gestern Abend auf einem Parkplatz in Essen versammelt. Die Tuner waren mit etwa 200 Fahrzeugen angerückt und gaben ordentlich Gas. Die übrigen Teilnehmer versammelten sich am Straßenrand und feuerten die Fahrer an.

Das Treffen war nicht zu überhören, so dass bei der Essener Polizei einige Beschwerden wegen Ruhestörung eingingen. Die Polizei löste die Veranstaltung schließlich auf und erteilte etliche Platzverweise.

Tuner-Treffen finden häufig statt

Schon im Februar trafen sich rund 1.000 Tuner mit mehreren hundert Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Essen und am "Car-Freitag" versammelten sich etwa 2.000 Fahrer mit Autos auf einem Parkplatz in Goch.