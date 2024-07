FFF plant neue Strategien

Ole Horn, Fridays-For-Future-Sprecher

In Halle, in Sachsen-Anhalt läuft gerade der bundesweite FFF -Sommerkongress. Diskutiert werden dort unter anderem neue Strategien, um auf klimapolitischen Ziele aufmerksam zu machen. " Natürlich werden wir auch in den nächsten Monaten wieder auf die Straße gegen ", sagt Ole Horn, Sprecher von “Fridays for Future, im WDR-Interview. So plane man beim nächsten globalen Klimastreik am 20. September mit Protestaktionen in mehreren Städten dabei zu sein. Außerdem geht es beim Kongress darum, sich mit anderen Aktivisten zu vernetzen. Insgesamt würden rund 250 Klimastreik-Organisatoren aus ganz Deutschland erwartet, hieß es.

Von der Deutschen Regierung fordert die Bewegung die konsequente Einhaltung des Pariser Abkommens und des 1,5 Grad-Ziels. Sie setzt sich nach eigenen Angaben weiterhin für den Kohleausstieg bis 2030 und eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035 ein.

Diskurs statt Kleber

Gleiches Ziel, ungleicher Protest

Anders als Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation", die vor wenigen Tagen mit ihren Blockaden der Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt für Unmut bei Reisenden gesorgt hatten, wolle FFF auf Dialog setzen und mit Menschen ins Gespräch kommen, so Horn.

Das Thema sei nicht tot. " Auch jetzt reden unfassbar viele Menschen über Klimaschutz. Wenn man sich anschaut, wie gerade zum Beispiel über das Deutschlandticket gesprochen wird, was ja auch viele Leute begrüßt haben ." Am Ende ginge es da auch um Klimaschutz.

Auch andere Krisen seien präsent. Corona oder Kriege seien Themen, die Menschen akut beschäftigen. " Das heißt aber nicht, dass die Klimakrise unwichtig ist ."

Populismus gegen Klimaschutz?

Aber auch noch etwas treibt die Bewegung an. Es sei wieder eine Option von Politikern, dass sie mit "Populismus gegen Klimaschutz" Wahlkampf machen können, sagt Ole Horn. " Wenn wir aber so tun, als könnten wir einfach keinen Klimaschutz machen oder mal ein bisschen langsamer, dann ist das Populismus gegen die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse, die es schon seit Jahren gibt ."

