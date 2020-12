Ist der "Lockdown light" gescheitert?

Lockerungen an den Feiertagen werden diskutiert

Auch die geplanten Lockerungen für die Feiertage, was private Zusammenkünfte angeht, werden diskutiert. "Wir werden in Deutschland insgesamt darüber sprechen müssen, ob die geplanten Lockerungen für Weihnachten und Silvester tatsächlich richtig sind" , sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Sie werden unweigerlich zu weiteren Kontakten und zusätzlichen Reiseaktivitäten führen und stellen damit ein Risiko für einen Anstieg der Neuinfektionen dar."

Wo sind die Infektionsherde? Man weiß es nicht

Aber wo finden derzeit die meisten Neuinfektionen statt: In Schulen oder im privaten Bereich? In Heimen oder in Kirchen? Bei der Arbeit oder doch beim Einkaufen? Die Antwort ist so kurz wie ernüchternd: "Für einen großen Anteil der Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt werden", teilte das Robert-Koch-Institut am Sonntag mit. Es gebe zwar Häufungen insbesondere in Haushalten, Alten- und Pflegeheimen, aber auch im beruflichen Umfeld, in Gemeinschaftseinrichtungen und bei Gottesdiensten, aber insgesamt sei das Geschehen "zumeist diffus".

Zu viele Menschen zum Shoppen in den Innenstädten?

Wenn man aber nicht weiß, wo ein Großteil der Infektionen passiert, kann man auch nicht zielgerichtet gegensteuern. Das war einer der Gründe, wieso der Lockdown im Frühjahr so effektiv war: Damals waren die Schulen, Kitas sowie ein Großteil der Geschäfte geschlossen, was automatisch dazu führte, dass viele Menschen zu Hause blieben. Jetzt in der Vorweihnachtszeit strömen die Leute in die Innenstädte: So wurden am vergangenen Samstag knapp 55.000 Personen in der Hohe Straße in Köln gezählt - das ist laut der Datenagentur "Hystreet" nur ein Viertel weniger als im Durchschnitt der Vor-Corona-Zeiten.

Ferien verlängern, Läden schließen: Diskussion über neue Maßnahmen

Schulen, Kitas und Geschäfte schließen wie im Frühjahr - der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält das für eine vernünftige Lösung. Er schlug im WDR vor, nach Weihnachten die Geschäfte komplett bis in den Januar hinein zu schließen und die Ferien zu verlängern. "Wir haben im Moment die Kontrolle über die Pandemie verloren ", sagte er.

Braucht man also doch den "Hammer" statt des "Skalpells", um die Zahlen spürbar zu senken? Diese Diskussion wird die kommenden Tage beherrschen. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) plädierte am Montag für ein erneutes Bund-Länder-Spitzentreffen vor den Feiertagen. Seine Vorschläge gehen in eine ähnliche Richtung wie die von Lauterbach: Er forderte neue Maßnahmen in den Schulen, eine Diskussion über den Einzelhandel sowie eine Entzerrung im Öffentlichen Nahverkehr.