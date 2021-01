Frust und Aggression: Wie wir besser durch die Corona-Zeit kommen

Ist es falsch, sich auf den Sommer zu freuen?

Wir hören zurzeit sehr unterschiedliche und zum Teil auch widersprüchliche Botschaften. Die Infektionszahlen gehen leicht zurück, aber die Zahl der Corona-Toten ist nach wie vor hoch. Der SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach spricht davon, dass es ein super Sommer werden könnte. Der Virologe Christian Drosten hingegen sagt, man solle sich nicht darauf einstellen, dass der Sommer automatisch besser wird.

Dazwischen muss man sich mental irgendwie einpendeln. Ist es falsch, sich auf den Sommer zu freuen? Würden wir besser fahren, wenn wir alle den Skeptiker in uns rauslassen? "Das ist eine sehr individuelle Entscheidung" , sagte der Diplom-Psychologe Rolf Schmiel am Samstag im WDR 5-"Morgenecho".

Politik soll "Hoffnungsstern" aufbauen

Psychologe Rolf Schmiel

Manche Menschen könnten sich auf etwas freuen und - wenn es nicht klappt - einfach mit den Schultern zucken. Anderen, so Psychologe Schmiel, falle das hingegen schwer. So ein Mensch solle besser auf die Vorfreude verzichten. "Denn wenn es dann nicht klappt, ist er wirklich am Boden zerstört." Das könne zu psychischen Schäden führen.

Es sei wichtig, eine individuelle Strategie zu wählen, um emotional durch die Zeit durchzukommen. Denn psychisch sei es gerade schwer auszuhalten, dass es die unterschiedlichsten Stimmen gibt. Schmiel appellierte an die Politik, einen "Hoffnungsstern" aufzubauen.