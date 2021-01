Lockdown: Was ist so schwer daran, sich an die Regeln zu halten?

Falscher Optimismus macht sich breit

Da ist die Frage: Warum tun die Menschen nicht alles dafür, dass die Pandemie bald vorbei ist? Stattdessen machen sie zu Tausenden Ausflüge zu verschneiten Hängen, treffen sich in großer Runde zum schicken Essen hinter verschlossenen Restauranttüren.

Jelinek hat dafür zwei Erklärungen: erstens den " unrealistischen Optimismus ", so der Fachbegriff. "Viele denken einfach, sie wären eine Ausnahme und könnten nicht krank werden" , sagt die Psychologin. " Das ist wie bei einem Raucher, der zwar weiß, dass so und so viele Raucher in seinem Alter Krebs bekommen, aber trotzdem glaubt, dass es ihn nicht trifft. "