Im Raum Düsseldorf steht der öffentliche Nahverkehr Anfang der Woche 48 Stunden nahezu komplett still. Verdi hat die Beschäftigten der Rheinbahn AG für Montag und Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginnt am Montagmorgen um 3 Uhr. Es ist laut Rheinbahn das gesamte Netz betroffen: Neben Düsseldorf wirkt sich der Streik auf den Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und auf die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen aus.

Warnstreik bei der Rheinbahn in Düsseldorf

Es fahren keine U-Bahnen oder Straßenbahnen und nur wenige Buslinien. Schulbusse entfallen den Angaben zufolge komplett. Alle Kunden-Center bleiben geschlossen, die Verwaltung ist nur eingeschränkt erreichbar. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr ist laut Mitteilung vom Warnstreik nicht betroffen.

Warnstreiks am Montag an allen großen Flughäfen

Flugreisende müssen am Montag auch an den großen deutschen Airports wie Frankfurt und München mit Verspätungen und Ausfällen rechnen - vier Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind betroffen. Verdi ruft mittlerweile im Luftsicherheitsbereich auch am Airport Weeze Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Zuvor hatte Verdi im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes bereits Warnstreiks in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund angekündigt. Was Passagiere jetzt wissen müssen: