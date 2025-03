Für die Schüler des Nordost-Gymnasiums in Essen ist heute ein entspannter Tag. Wegen des Bombenfundes fällt am Donnerstag der Unterricht aus. Auf einer Baustelle in unmittelbarer Nähe der Schule wurde ein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Insgesamt sind 5.500 Menschen von anstehenden Evakuierungen betroffen.

Betreuungsstelle gefunden

Es sind Menschen aus einem Fitnessstudio, dem Großmarkt, Geschäften und Seniorenheimen, die Gebäude verlassen müssen. Vor allem die älteren von ihnen können in einer Turnhalle einer Schule in der Nähe untergebracht werden. Die Betreuungsstelle hat Platz für etwas mehr als 500 Menschen, die dort versorgt werden. Die Feuerwehr hofft, dass viele bei Freunden oder Verwandten unterkommen für die Zeit der Evakuierung, so ein Sprecher zum WDR .

Lautsprecherdurchsagen im Evakuierungsbereich

Ab hier geht es nicht weiter - Männer vom Essener Ordnungsamt sichern die Abperrung wenige hundert Meter vor der gefundenen Bombe

Die Evkauierung des Gebiets läuft. Einsatzfahrzeuge fahren durch den Evakuierungsbereich im Radius von 600 Metern um den Fundort herum. Sie informieren die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen über die bevorstehende Räumung des Gebiets. Ein Bürgertelefon der Stadt Essen ist unter der Nummer 0201 88-33 333 geschaltet. Trotz Warnstreik arbeiten alle beteiligten Dienststellen an den Vorbereitungen, schreibt die Stadt Essen auf ihrer Website.

Entschärfung, keine Sprengung

Normalerweise ist auf diesem Parkplatz viel los. Wegen der gefundenen Bombe bleibt er leer

Einen konkreten Zeitplan konnte der Feuerwehrsprecher bisher nicht nennen. Dazu gebe es zu viele verschiedenen Faktoren. Sicher ist aber, dass die Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft und nicht gesprengt werden müsse. Im gesamten Ruhrgebiet werden regelmäßig Bomben aus den USA und Großbritannien gefunden. Die Region wurde während des Krieges von den Alliierten massiv bombardiert.

Wir berichten über das Thema auch in der Lokalzeit Ruhr im Fernsehen am 13.03.2025.