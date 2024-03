Warntag in NRW: Was tun, wenn mein Handy nicht Alarm schlägt?

Wie kommt die Warnung auf mein Handy?

Die Technik dahinter heißt "Cell Broadcast". Sie ergänzt seit mehr als einem Jahr in vielen Bundesländern die typischen Warnkanäle wie die lauten Sirenen, Radio, Fernsehen und Apps wie NINA . Rettungsleitstellen können damit ihre Warnungen schnell an alle Mobilfunkgeräte in den betroffenen Regionen verschicken, wenn Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Warnung auf dem Smartphone

Dabei ertönt erst ein schriller Ton und dann erscheint eine Textnachricht auf dem Handy-Display, der auf die Gefahr hinweist. Nach Angaben des Mobilfunkbetreibers Vodafone wird das heute um 11 Uhr auf 15 Millionen Handys so sein. Übrigens auch auf denen, die lautlos gestellt sind.

Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um eine SMS – die werden immer individuell verschickt –, sondern um eine eigene Methode des Nachrichtenversands. Und: Eine App wie NINA oder Katwarn ist dafür auch nicht nötig.

Warum bekomme ich keine Nachricht?

Sollte ihr Smartphone heute um 11 Uhr stumm bleiben, kann das mehrere Gründe haben:

1. Das Smartphone ist ausgeschaltet oder im Flugmodus.

2. Das Gerät ist nur mit einem WLAN verbunden.

verbunden. 3. Die SIM -Karte unterstützt die Technik noch nicht.

-Karte unterstützt die Technik noch nicht. 4. Cell Broadcast ist auf dem Smartphone deaktiviert.

ist auf dem Smartphone deaktiviert. 5. Das Gerät oder das Betriebssystem sind zu alt.

Was kann ich jetzt direkt tun?

Schauen Sie zunächst einmal, ob ihr Gerät überhaupt an ist. Ist das Handy im Flugmodus - etwa wenn jemand schläft und nicht gestört werden will -, so bleibt es stumm und bekommt auch keine Nachricht, da es in dieser Zeit nicht im Netz ist.

Dann sollten Sie prüfen, ob ihr Handy eventuell zu alt ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn hat eine Liste erstellt, welche Geräte das betrifft und welche kompatibel sind: