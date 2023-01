Bald keine Corona-Isolationspflicht mehr in NRW?

In NRW könnte die Isolationspflicht für Corona-Infizierte bald enden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte am Mittwoch eine Entscheidung der Landesregierung in dieser Frage an. Ein konkretes Datum nannte er jedoch nicht. "Ich kann nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass bis auf Sachsen, Berlin und Brandenburg am 1. Februar alle Länder aus der Isolationspflicht raus sind", sagte er über die Situation in anderen Bundesländern. Die Landesregierung prüfe, ob NRW noch dabei bleibe oder nicht.

Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hessen seien bereits vor Weihnachten aus der Isolationspflicht rausgegangen und die Corona-Zahlen hätten sich dort nicht anders entwickelt als in den Bundesländern mit einer Isolationspflicht. "Dann wären im Grunde genommen alle landesrechtlichen Regelungen weitestgehend - wenn man das dann so machen würde - am 1. Februar raus", sagte Laumann.