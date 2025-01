Es ist die Angst vieler Fluggäste - ein Blitzeinschlag ins Flugzeug. Wie Augenzeugenvideos zeigen, schlug am Freitag ein Blitz in das Heck einer British-Airways-Maschine, die in Brasilien am Flughafen São Paulo am Gate geparkt war.

Blitzeinschlag für Flugzeug in der Regel ungefährlich

Was spektakulär aussieht, ist in der Regel aber ungefährlich - sowohl für das Flugzeug als auch die Passagiere. Ähnlich wie ein Auto bildet auch ein Flugzeug einen sogenannten "Faradayschen Käfig", in dem der Strom durch die Metallkarosserie in den Boden fließt, ohne die Insassen zu verletzen.

Auch bei neueren Passagierflugzeugen, die nicht aus Metall, sondern aus Verbundwerkstoffen bestehen, arbeiten die Hersteller durch spezielle Beschichtungen einen entsprechenden Schutz vor Blitzen ein.