Mützenich: Union hat AFD-Kritik nachträglich aufgenommen

Mehrere SPD Politiker hatten Merz und der CDU in den vergangenen Tagen vorgeworfen, mit ihrem Vorpreschen in der Migrationspolitk eine Zustimmung der AfD im Bundestag zumindest in Kauf zu nehmen und damit die Brandmauer zur in Teilen rechtsextremen Partei einzureißen.

Zum explizit AfD -kritischen Passus im Unions-Antrag sagte Mützenich am Sonntag im WDR , dieser sei "taktisch noch nachträglich aufgenommen worden" , nachdem es auch aus den Reihen der CDU Kritik an Merz Vorgehen gegeben habe. Dies zeige, dass Merz " mal so und mal so spricht." Im Antrag der Unionsfraktionen im Bundestag heißt es unter anderem, die AFD schüre Fremdenfeindlichkeit und verbreite Verschwörungstheorien: "Deshalb ist diese Partei kein Partner, sondern unser politischer Gegner."

SPD will auch in Migrationspolitik mit Besonnenheit von Scholz punkten

Angesprochen auf parteiinterne Kritiker der Migratiopnspolitik, wie den Oberbürgermeister von Fürth, der eine Flüchtlingsobergrenze fordert und von einem Kontrollverlust des Staates gesprochen hatte, entgegnete Mützenich, dass es sich um die "vielleicht einzige Stimme" handle. Man habe in der Ampel-Koalition viel erreicht.