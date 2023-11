Die Anerkennung eines solchen Zusammenhangs vor Gericht hänge stark davon ab, " ob die Beschädigungen oder die Beschwerden bestätigt sind als mögliche Impfschädigung oder als Nebenwirkungen oder Folge von Impfung ", sagt Rechtsanwalt Moritz Deiters von der Kölner Kanzlei Brinkmann dem WDR. Er vertritt selbst Menschen, die Ansprüche auf Schadenersatz geltend machen, ist aber nicht in den Prozess am Donnerstag involviert.

Vor Gericht kommt es auf medizinische Gutachten an, die das Problem haben, dass Corona-Impfungen etwa im Vergleich zu Masern noch zu neu sind, um eine Erkrankung eindeutig einer Impfung zuzuschreiben.

Wie ist die rechtliche Situation?

Selbst wenn die Schäden Folgen einer Corona-Impfung sein können, weil das PEI sie als mögliche Impffolgen ausweise, kommt es immer auf den Einzelfall an: " Nur weil etwas möglicherweise ein Schaden von einer Impfung sein kann, heißt das nicht, dass es auch in jedem Fall einen Zusammenhang geben wird ", so Deiters.

Mit einer Entscheidung wird in Düsseldorf erst in einigen Wochen gerechnet. An verschiedenen Gerichten in Deutschland sind ähnliche Verfahren anhängig. In einigen Fällen wurden Klagen in erster Instanz bereits abgewiesen, so von den Landgerichten Kleve, Mainz, Rottweil und Bayreuth.

Deiters verweist auf eine Alternative zu den zivilrechtlichen Klagen gegen Hersteller. Man könne auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gegenüber dem Staat einen " Aufopferungsanspruch " geltend machen: " Man hat sich impfen lassen zum Wohle aller. In der Folge hat man unter Umständen eine Schädigung erlitten, und deswegen wird man dann quasi entschädigt bzw. versorgt ", erklärt Deiters.

Voraussetzung dafür ist, dass der vermutete Impfschaden mit großer Wahrscheinlichkeit durch die Impfung ausgelöst wurde.