Corona-Impfschäden: Chancen der Kläger auf Schmerzensgeld

Chance auf Anerkennung eines Impfschadens?

Bei den Landschaftsverbänden wird jeder Einzelfall geprüft. Bisher sind in NRW 66 Impfschäden (Stand Juni 2023) anerkannt worden. Das waren knapp 21 Prozent der bereits bearbeiteten Anträge - der weitaus größere Anteil wurde abgelehnt. Mehr als 1.000 Anträge warten noch auf eine Bearbeitung.

Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Impfschaden vorliegt, zahlt der Staat zum Beispiel die Heilkosten und womöglich auch eine Rente. Dabei spielt keine Rolle, ob die Nebenwirkung der Impfung vorher bekannt war oder nicht.

Wer müsste Schmerzensgeld zahlen?

Einen Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz gibt es gegenüber dem Staat bei den Corona-Impfungen allerdings nicht. Deshalb haben sich bereits mehrere hundert Menschen entschieden, gegen die Hersteller der Impfstoffe vor Gericht zu ziehen.

In den ersten Zivilverfahren im bayerischen Bamberg und in Rottweil in Baden-Württemberg wollen die beiden Kläger zum Beispiel Zahlungen in Höhe von mindestens 150.000 Euro erreichen.