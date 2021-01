Treibt der Lockdown Friseurinnen und Friseure in die Schwarzarbeit?

Erwischt und entlassen

Selber frisieren: Not macht erfinderisch

Friseurmeister Andreas Wolf aus Marsberg im Sauerland hatte den Verdacht, dass seine Mitarbeiterin schwarzarbeitet. Sie leugnete zunächst. " Dann habe ich den nächsten Kunden gesehen mit frisch gemachten Haaren und hab sie wieder drauf angesprochen. Und irgendwann hat sie mir dann gesagt: Ja, das war sie ", erzählt der Friseur. Er entlässt seine Mitarbeiterin fristlos. Schwarzarbeit kann teuer werden: Dem Betrieb drohen 25.000 Euro im Wiederholungsfall.

Harald Esser sorgt sich um seine Branche