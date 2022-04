Maskenpflicht fällt: Ab Sonntag in die "kontrollierte Durchseuchung"?

Hohe Inzidenz und Krankenhausbelastung

Die Nachrichten und Zahlen sind zwiespältig. Einerseits geht die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen zurück, nach Angaben des Robert Koch-Instituts könnte der Höchststand überschritten sein. Andererseits ist diese Zahl immer noch sehr hoch, in NRW am Freitag lag sie bei 1.288, in einigen Kreisen und Städten sogar bei über 2.000.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sollte nach Meinung von Expertinnen und Experten wegen der milderen Omikron-Variante und der hohen Anzahl der Geimpften zwar nicht überbewertet werden. Allerdings ist die Hospitalisierungsinzidenz, also der Wert, der die Belastung in den Krankenhäusern anzeigt, am Freitag in NRW leicht gestiegen - von 7,03 auf 7,24. Innerhalb von 24 Stunden sind allein in NRW 73 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden, bundesweit waren es 304.

Regierung mahnt: Bitte vorsichtig bleiben!

Der gesundheitspolische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, betonte denn auch am Freitag in der ARD , man sei noch nicht aus der Pandemie heraus.

Ebenfalls in der ARD gab es die gegenteilige Meinung - vom Regierungspartner FDP . Justizminister Marco Buschmann verteidigte sein Gesetz. Viele europäische Nachbarn würden nicht verstehen, dass Deutschland weiter so strenge Corona-Maßnahmen vorschreibe, sagte Buschmann.

Quarantäne nur noch freiwillig?