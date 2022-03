Keine Maskenpflicht mehr: So wird das Einkaufen ohne Mundschutz

Keine Maskenpflicht mehr - aber auch kein Maskenverbot!

Die Maske kann weiterhin freiwillig getragen werden

Nach zwei Jahren dürfte sich der ein oder andere so sehr an den Mundschutz gewöhnt haben, dass es ihm oder ihr nun komisch vorkommt, darauf plötzlich zu verzichten. Die gute Nachricht: Es wird niemand gezwungen, die Maske in der Tasche zu lassen. Das Ende der Maskenpflicht bedeutet nicht, dass nun ein Maskenverbot gilt. Wer sich und andere weiterhin schützen will, kann den Mundschutz natürlich weiterhin tragen.

Wer sich trotzdem unwohl fühlt, könnte demnächst alternativ unter der Woche früh morgens einkaufen gehen, wenn noch nicht all zu viel los ist. Gleichzeitig könnte man versuchen zu vermeiden, am publikumsstarken Samstag zur Mittagszeit einzukaufen, wenn besonders viele ihren Wocheneinkauf erledigen.

Niederländer machen es vor

Auch ein "testen", wie es sich ohne Maske im Supermarkt so anfühlt, ist bis zum Wochenende möglich. Dafür reicht eine Fahrt in die benachbarten Niederlande. Dort ist die Maskenpflicht bereits abgeschafft. Und tatsächlich verzichten die meisten Kunden auf den Mundschutz. Ob das bei uns auch direkt so sein wird oder ein Großteil die Maske erst einmal anlässt, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.