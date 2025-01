Der Polizei ist jetzt im Kreis Borken ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Im November war in Südlohn ein illegales Labor entdeckt worden, in dem Aufputschmittel hergestellt wurden. Nach Ermittlungen in diesem Fall hat die Polizei jetzt zwei Männer festgenommen.

Haftbefehle gegen Tatverdächtige erlassen

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 48-jährigen Niederländer, der seine Wohnanschrift in Duisburg hatte und einen 44-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit aus Meerbusch. Dieser wurde auf der Straße festgenommen, während er als Lieferant arbeitete.

Ein Feuerwehreinsatz hatte Mitte November den Stein ins Rollen gebracht. In der Lagerhalle in Südlohn war es zu chemischen Reaktionen gekommen, es hat stark gedampft - Feuerwehrleute waren stundenlang in Schutzanzügen im Einsatz.

Kurz darauf war klar, dass in der Halle in großem Stil Amphetamine hergestellt und weiter verteilt wurden. Die Spuren führten zu den Verdächtigen.

Die beiden Männer schweigen noch

Nach aktuellem Stand, sollen die Tatverdächtigen in der Lagerhalle mehrere hundert Kilo Amphetamin produziert und weiterverkauft haben. Gegen die Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Bisher haben die beiden sich aber noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Die Polizei hatte im Zuge der Ermittlungen weitere Räumlichkeiten durchsucht und ermittelt momentan noch nach weiteren Tatbeteiligten.