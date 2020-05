Camping an Pfingsten: "Wieder ein bisschen Freiheit"

Eingang Campingplatz Freizeit- und Wohnpark am Lippesee

Schon seit dem 11. Mai dürfen Campingplätze in NRW wieder öffnen, der Freizeit- und Wohnpark am Lippesee in Paderborn meldet am Samstag (30.05.2020) volles Haus. Ein Gespräch mit Platzchef Michael Brusche und seiner Angestellten Sonja Siemensmeyer.

WDR : Herr Brusche, was ist bei ihnen anders als in Vor-Corona-Zeiten?

Michael Brusche: Jeder Gast bekommt von uns ein "Corona-Schutzpaket". Da ist eine Rolle Toilettenpapier drin. Außerdem bekommt jede Gästegruppe einen Schlüssel zu ihrem eigenen Badezimmer. Desinfektionsmittel gibt es natürlich auch. Wir hoffen, damit allen Hygienevorschriften zu genügen.

WDR: Und die Gäste lassen sich von den neuen Regeln nicht abschrecken?

Brusche: Offenbar nicht. Jetzt über Pfingsten sind wir komplett ausgebucht. Nichts geht mehr.