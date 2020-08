Plasma gegen Corona: Forscher widersprechen Trump

WDR: Zukünftig sollen Corona-Erkrankte in den USA mit dem Blutplasma bereits genesener Patienten behandelt werden. Donald Trump sprach von einer "wirkungsvollen Therapie" mit einer "unglaublichen Erfolgsrate". Hat er Recht?

WDR-Wissenschaftsredakteurin Ruth Schulz

Ruth Schulz: In Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern laufen Studien zu dieser Therapie. Die unabhängige "Cochrane"-Organisation hat diese begutachtet und kommt zu dem Schluss: Bisher ist noch nicht erwiesen, dass diese Therapien wirksam sind beziehungsweise Fortschritte bringen.



Das, was Trump da verkündet, wirkt daher ein bisschen verzweifelt. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er Vorschläge macht, die nicht sinnvoll sind. Er will unbedingt zeigen, dass er diese Krise in den Griff bekommt. Dafür übergeht er die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA , die eigentlich solche Therapien prüft und freigibt.

WDR: Nun könnte man sagen: Wir haben eine globale Pandemie, da muss man manche Dienst- und Prüfungswege eben abkürzen.

Schulz: Natürlich, aber die Prüfung von Therapien und Arzneien hat ja auch ihren Sinn. Es kann Nebenwirkungen oder sonstige unerwünschten Effekte geben. Um das zu verhindern, braucht es Studien.

Wenn sich herausstellt, dass sich eine Therapie doch nicht bewährt, ernste Nebenwirkungen auftreten oder ähnliches, schwächt das das Vertrauen der Bevölkerung immens. Deshalb werden bei der Entwicklung von Impfstoffen zwar einige Vorgänge beschleunigt – vor allem die bürokratischen – aber man legt sehr großen Wert auf die Sicherheitsprüfungen.